'Crowdfundsite Patreon gewaardeerd op 450 miljoen dollar'

Dat stelt TechCrunch op basis van meerdere bronnen.

Daarbij is niet bekend welk bedrag er in de startup wordt geïnvesteerd, maar Patreon haalde tot dusver ruim 47 miljoen dollar op. De crowdfundsite werd in 2013 opgericht en laat bijvoorbeeld muzikanten en tekenaars geld vragen in ruil voor meer of eerdere toegang tot hun creaties.

In tegenstelling tot een crowdfundingwebsite als Kickstarter, gaat het meestal niet om een eenmalige bijdrage. Gebruikers die bereid zijn te betalen nemen als het ware een abonnement op het werk van een persoon. Daarbij bepalen zij zelf hoeveel ze maandelijks betalen.

Van dat maandelijkse bedrag gaat vijf procent naar Patreon. De crowdfundingsite heeft naar eigen zeggen ruim 50.000 leden die eigen content aanbieden, met in totaal een miljoen maandelijks betalende gebruikers. Twee jaar geleden werd de site nog getroffen door een grote hack, waarbij onder meer e-mailadressen en privéberichten werden buitgemaakt.