Moederbedrijf Google wil mogelijk flink investeren in Uber-concurrent Lyft

Dat melden verschillende bronnen, waaronder Reuters en Bloomberg.

Volgens eerstgenoemde is het nog niet duidelijk om welk bedrag het zou gaan, maar Bloomberg stelt dat om zo'n één miljard dollar zou gaan.

Alphabet is ook aandeelhouder van Uber, maar dochterbedrijf Waymo is verwikkeld in een juridische strijd met de taxidienst wegens vermeende diefstal van technologie met betrekking tot zelfrijdende auto's.

Een oud-medewerker van Waymo, destijds nog onderdeel van Google, zou duizenden documenten hebben gedownload waarna hij het bedrijf verliet om een startup rondom zelfrijdende auto's te beginnen. Dat bedrijf is vervolgens overgenomen door Uber.

Zowel Alphabet, Uber als Lyft werken aan technologie voor autonoom rijdende voertuigen.

Lyft is vergelijkbaar met Uber, maar is in tegenstelling tot die dienst enkel nog actief in steden binnen de Verenigde Staten. Daar zou het bedrijf echter bezig zijn aan een inhaalslag, mede dankzij de schandalen waar Uber de afgelopen maanden mee kampt.