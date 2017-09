Equifax wijt hack aan kwetsbare serversoftware

Dat stelt het bedrijf in een verklaring aan The Wall Street Journal. De hackers zouden een lek hebben misbruikt in de serversoftware Apache Struts. Dit programma kan gratis worden gedownload en is sinds 2006 beschikbaar.

Volgens Symantec bevat de betreffende software een beveiligingslek waarmee code extern kan worden gestart, maar het is onduidelijk of dit softwarelek bij deze aanval ook is misbruikt.

Equifax zegt de "precieze schaal van de aanval met aandacht te onderzoeken", wat er op wijst dat het bedrijf de exacte impact van de hack nog niet lijkt te weten.

Aanval

Afgelopen week werd het Amerikaanse kredietbureau Equifax getroffen door een cyberaanval. Er werd toen melding gedaan van gestolen persoonsgegevens van 143 miljoen Amerikanen.

Inmiddels wordt het bedrijf wegens de hack belaagd door tientallen rechtszaken. Zo wordt de bedrijfstop ervan beticht aandelen te hebben verkocht op basis van het datalek, voordat hier officieel melding van was gedaan.