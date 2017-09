'Baas juridische afdeling Uber kondigt vertrek aan'

Dat blijkt uit een memo in handen van Reuters, die is gericht aan personeel van de juridische afdeling binnen Uber.

De vertrekkende topvrouw zegt bij Uber te blijven totdat CEO Dara Khosrowshahi een vervanger voor haar heeft gevonden.

In het interne bericht zegt Yoo dat zij sinds mei nadacht over een toekomst na Uber. Yoo is afgelopen voorjaar gepromoveerd tot chief legal officer. Zij werkte sinds 2012 bij het bedrijf.

Hoofdadvocaat

Yoo is als chief legal officer de hoofdadvocaat van Ubers juridische afdeling. Daarmee is zij verantwoordelijk voor onder andere de rechtszaken waar het bedrijf in verwikkeld is.

Uber is op het moment verwikkeld in meerdere rechtszaken, waaronder tegen Google-zuster Waymo over de vermeende diefstal van data over zelfrijdende auto’s.