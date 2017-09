Russische nep-accounts organiseerden via Facebook ook evenementen

Dat bevestigt het sociale netwerk dinsdag tegen The Daily Beast. Vorige week werd bekend dat de nep-accounts voor zo'n 100.000 dollar aan advertenties inkochten om politieke berichten te verspreiden tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen van 2016.

In 2016 organiseerde een van de nep-accounts een demonstratie in de staat Idaho. Het protest, in het stadje Twin Falls, was gericht tegen 'moslim-vluchtelingen' en werd georganiseerd door de pagina 'SecuredBorders', die ruim 130.000 volgers had. Met advertenties werd het evenement onder de aandacht gebracht.

De pagina is inmiddels verwijderd, nadat bleek dat deze stiekem van uit Rusland werd beheerd. Overigens is onduidelijk of het Facebook-evenement daadwerkelijk heeft geleid tot een protest bij het gemeentehuis in Twin Falls; 48 mensen zeiden "geïnteresseerd" te zijn in het evenement, terwijl vier mensen ook daadwerkelijk zeiden dat zij van plan waren om er naartoe te gaan.

Verschillende extreemrechtse media in de VS berichtten vorig jaar uitgebreid over Twin Falls, vanwege immigranten die werken in een yoghurtfabriek. Volgens de artikelen, die onjuist waren en grotendeels weer zijn ingetrokken, zorgden moslims in Twin Falls onder meer voor een toename in het aantal tbc-gevallen.