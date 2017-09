Fotograaf bereikt schikking in rechtszaak over 'apenselfie'

Fotograaf David Slater was al twee jaar lang in een juridisch conflict met PETA verwikkeld.

De wilde kuifmakaak Naruto greep in 2011 een camera van Slater en maakte honderden foto's, waaronder enkele goed gelukte selfies. Bij foto's die door mensen worden gemaakt, krijgt degene die de sluiterknop indrukt normaal gesproken het auteursrecht.

PETA vond dat het auteursrecht in dit geval daarom ook naar de makaak moest gaan. Een rechter ging daar echter niet in mee en stelde dat dieren geen auteursrecht kunnen bezitten. PETA ging vervolgens in beroep.

Donatie

In de beroepszaak hebben Slater en PETA nu een schikking bereikt, waardoor de kuifmakaak definitief geen auteursrecht op de selfies zal krijgen. Wel moet Slater beloven om 25 procent van de opbrengsten uit de foto's te doneren aan goede doelen die de kuifmakaken beschermen. Het is onduidelijk hoeveel Slater heeft verdiend aan de foto's.

Met de schikking wordt de rechtbank ook gevraagd om de eerdere uitspraak te schrappen. Het is onduidelijk of dat ook inderdaad zal gebeuren, of dat de eerdere uitspraak in de toekomst een precedent zal blijven vormen.

PETA schrijft in reactie op de schikking dat de apenselfies van Naruto "duidelijk demonstreren dat hij en zijn mede-makaken - net als veel andere dieren - zeer intelligente, weldenkende, verfijnde wezens zijn die recht hebben op hun eigen intellectueel eigendom en andere rechten als leden van de juridische gemeenschap".