VN zetten oceanen op internet

"Het is een grote oceaanwacht, die is ontworpen om zowel beleidsmakers als het publiek te informeren over de staat van de oceanen van de wereld", zei Serge Garcia, directeur van de afdeling visserij van de FAO, de VN-organisatie voor voedsel en landbouw.

De site

www.oceansatlas.org

De atlas mikt op verschillende gebruikersgroepen zoals scholieren en docenten, beleidsmakers, wetenschappers, media en niet-regeringsgebonden organisaties. Het nieuwe on line systeem helpt volgens Diouf het werk te coördineren dat wordt verricht in verschillende delen van de VN en in nationale instituten.