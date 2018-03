Google betaalde 120 miljoen dollar aan vermeende dief bedrijfsgeheimen

Dat heeft Google geschreven in een rechtbankdocument dat maandagnacht is gepubliceerd, meldt Business Insider. Het document komt voort uit een geheim arbitrageproces tegen Levandowski, maar wordt nu openbaar in een rechtszaak tussen Google en Uber.

Waymo, het zusterbedrijf van Google dat zelfrijdende auto's ontwikkelt, claimt dat Levandowski zo'n 14.000 vertrouwelijke documenten heeft gestolen en gebruikt om zijn eigen startup Otto te ontwikkelen. Die startup werd later verkocht aan Uber voor 680 miljoen dollar.

Odin Wave

Volgens het nieuwe rechtbankdocument startte Levandowski al in 2012 de startups Odin Wave en Tyto Lidar, die zich bezighielden met Lidar-technologie. Zulke sensors worden door zelfrijdende auto's gebruikt om hun omgeving te scannen.

Google vermoedde dat Levandowski betrokken was bij Odin Wave, maar de manager zou dat destijds hebben ontkend. Levandowski zou zelfs mee hebben gewerkt aan een onderzoek naar een mogelijke overname van Tyto Lidar. Dat bedrijf fuseerde uiteindelijk met Otto, kort voor de overname door Uber.

In 2015 startte Levandowski met het overtuigen van Google-collega's om de overstap naar Otto te maken, stelt de internetgigant. Ook dat zou hij geheim hebben gehouden om miljoenen dollars te kunnen blijven ontvangen voor zijn werk aan de zelfrijdende Google-auto.

Lior Ron

Uber en Levandowski hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In het rechtbankdocument wordt voor het eerst ook Lior Ron, mede-oprichter van Otto, genoemd als medebeschuldigde. Zijn naam lijkt niet goed te zijn verwijderd uit het document en is daarom per abuis openbaar gemaakt.

Voordat hij met Levandowski Otto oprichtte, was Ron productbaas van Google Maps en later van Motorola. Dat bedrijf werd in 2011 door Google overgenomen.