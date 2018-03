Twitter laat gebruikers anonieme accounts automatisch negeren

Ook kunnen Twitter-gebruikers ervoor kiezen om geen tweets meer te zien van gebruikers die geen geverifieerd telefoonnummer en/of e-mailadres hebben, meldt het bedrijf woensdag.

Regelmatig hebben spam-accounts of accounts die anderen beledigen geen profielfoto. Volgens Twitter was er onder gebruikers veel vraag naar meer manieren om dergelijke accounts te weren.

De nieuwe filter-opties wordt de komende week uitgerold. Ze zijn te vinden in het menu 'geavanceerde filters', dat in de instellingen onder het notificaties-tab staat.

Kunstmatige intellgentie

Twitter breidt daarnaast de mogelijkheid om trefwoorden tijdelijk of permanent uit de tijdlijn te schrappen uit naar hele zinnen en gesprekken. Gebruikers kunnen zelf vanuit hun tijdlijn kiezen of zij woorden, hashtags, zinnen of gesprekken een dag, een week, een maand of helemaal nooit meer willen zien.

Bovendien gaat Twitter kunstmatige intelligentie inzetten om automatisch kwetsende berichten te detecteren. Het systeem merkt bijvoorbeeld op als accounts vaak berichten sturen naar mensen die zij niet volgen, of regelmatig hetzelfde soort pestgedrag vertonen.

Die accounts kunnen dan tijdelijke beperkingen opgelegd krijgen. Zo kan Twitter de inhoud van zulke accounts bijvoorbeeld tijdelijk alleen voor volgers zichtbaar maken.

Twitter zegt alleen actie te ondernemen als het er zeker van is dat er sprake van ongewenst gedrag is. Omdat de technologie nieuw is kunnen er echter soms fouten worden gemaakt.

Misbruik terugdringen

Gebruikers die handmatig accounts bij Twitter rapporteren, krijgen in het vervolg bericht of en waarom Twitter actie onderneemt zoals bijvoorbeeld het sluiten van het gerapporteerde account.

In februari kondigde Twitter ook al drie maatregelen aan die misbruik moeten terugdringen. Zo gaat het bedrijf strenger controleren of mensen die permanent van Twitter verbannen zijn, niet gewoon een ander account aanmaken.

Het bedrijf zet de laatste tijd steeds meer in op het bestrijden van ongewenste tweets. Het bedrijf krijgt al jaren kritiek dat spammers, racisten en pesters vrij spel krijgen op Twitter.