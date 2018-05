Mozilla lanceert Firefox 1.0

Firefox 1.0 verschilt niet heel veel van de vorige releases die de afgelopen maanden verschenen zijn. De startpagina van Mozilla is veranderd om nieuwe gebruikers aan te trekken, en de Firefox 1.0 is stabieler en completer dan eerdere versies.

Op dit moment heeft Internet Explorer van Microsoft negentig procent van de browsermarkt in handen. Maar Mozilla is hard bezig met een groei, aangezien de reputatie van Internet Explorer flinke deuken heeft opgelopen wegens gebreken omtrent de veiligheid van de browser. In juni had Mozilla 3,5 procent van de markt in handen, vorige maand was dat al zes procent. Aan het einde van 2005 hoopt Firefox tien procent van de markt in handen te hebben.