Podcast: Google wil je huis, laptop en chats overnemen

Google I/O

De jaarlijkse conferentie van Google staat doorgaans in het teken van Android, maar draaide dit jaar vooral om kunstmatige intelligentie en hoe Google het leven van zijn gebruikers in de breedste zin van het woord gemakkelijker wil maken.

Het bedrijf toonde onder meer een slimme fysieke assistent voor in huis. Home is een speaker die het hele huis moet kunnen besturen en zijn gebruikers slim moet helpen met het uitvoeren van taken.

Daarnaast kondigde Google nog een aantal nieuwe apps aan, werd bekend dat Android-apps op Chromebooks gaan draaien en werd een nieuwe strategie rond virtual reality uit te doeken gedaan. We bespreken alles in onze podcast.

Leestip

De leestip van deze week is het boek Disrupted: My Misadventure in the Startup Bubble van Dan Lyons. In het boek vertelt de oud-journalist over zijn desastreuze carrièreswitch naar de startup Hubspot.

In het boek neemt de Amerikaanse schrijver op hilarische wijze de Silicon Valley-cultuur op de hak, terwijl hij ook ruimte laat voor een serieuze bezinning over de economische realiteit - en waanzin - van de techbubbel.

