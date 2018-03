Amerikaanse roker koopt sigaretten op internet

Door het extra hoge belastingtarief gaat een slof Marlboro-sigaretten in Massachusetts omgerekend 54 euro kosten. Een slof Marlboro kost in die staat nu ongeveer 40 dollar (€ 43), en dat was zelfs nog een aanbieding. Met de nieuwe prijsverhoging wordt er bijna 7,50 dollar (€ 8) bij opgeteld.

Wie zijn rookwaar in een naburige staat of op internet koopt, kan zich veel geld besparen, volgens de Boston Globe. Het verschil kan zelfs oplopen tot vijf euro per pakje, oftewel ruim 25 eurocent per sigaret.

Op internet worden sloffen sigaretten vaak voor 30 dollar (€ 32) of 35 dollar (€ 37) aangeboden (inclusief portokosten). Maar het roken van die sigaretten, kan iemand uit Massachusetts wel een boete opleveren omdat die niet de officiële stempel van de staat hebben.

De autoriteiten van Massachusetts zeggen weinig tegen de verkooppraktijken te kunnen doen.