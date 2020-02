Microsoft-oprichter Bill Gates zegt dat hij niet volledig achter de FBI staat in het huidige hackdebat. Volgens hem moet het Congres gaan besluiten wat er bij hackverzoeken van de overheid zal gebeuren.

De voormalige Microsoft-baas vertelt aan Bloomberg verrast te zijn over artikelen die over hem verschenen. Naar aanleiding van een interview schreven diverse media dat Gates achter de FBI staat in de Amerikaanse hackdiscussie.

Gates stelt dat er situaties zijn waarin de regering toegang moet krijgen tot data, om te helpen tegen terrorisme. Daarmee wil hij echter geen oordeel vellen over de huidige situatie in de Verenigde Staten. "Deze zaken zullen door het Congres worden bepaald", aldus Gates.

Hackdebat

De FBI wil dat Apple een iPhone hackt. Dit toestel is afkomstig van een terrorist die een aanslag pleegde in het Amerikaanse San Bernardino. Door het toestel te hacken wil de FBI onderzoek doen naar het motief van de aanslag in San Bernardino en mogelijke toekomstige aanslagen.

Apple weigert de iPhone te hacken, uit angst dat er een precedent ontstaat. Door nu de FBI te helpen, zou Apple in de toekomst mogelijk vaker voor hacks worden benaderd. Dat kan spionage prominenter maken.

Onder andere Twitter, Facebook en WhatsApp scharen zich achter het standpunt van Apple, terwijl een aantal slachtoffers stelt dat de FBI gelijk heeft.