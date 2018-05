De knop werd al enige tijd getest en was dus voor sommige gebruikers al te zien. De knop is nu echter officieel in gebruik genomen, bevestigt Facebook tegenover The Next Web. De misschien-knop verschijnt nog wel bij privé-evenementen.

Facebook wil het met de nieuwe knop duidelijker maken voor organisatoren van evenementen wie er wel en niet van plan is om te gaan. Ook zou het vrienden van geïnteresseerden eerder overhalen om ook te gaan.