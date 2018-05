Nieuwe versie van Firefox heeft ingebouwde chatfunctie

Dat heeft Mozilla bekendgemaakt. Firefox 41 wordt uitgerold voor PC, Mac, Linux. Ook is er een mobiele versie voor Android, maar die heeft de chatfunctie nog niet.

Mozilla heeft met Firefox naar eigen zeggen de eerste browser met ingebouwde chatfunctie. De Google-chatdienst Hangouts is ook te gebruiken via Chrome, maar daarvoor is wel een aparte plugin nodig die niet standaard wordt meegeleverd.

Omdat Firefox Hello een web-app is, wordt er gewerkt aan een versie die ook werkt in Chrome en Opera. Daarmee gaat Mozilla de concurrentie aan met het populaire Skype, dat sinds kort ook via browsers te gebruiken is.

Firefox-gebruikers krijgen automatisch melding van de update zodra die beschikbaar is.