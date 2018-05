Europees Hof buigt zich over Spaans Uber-verbod

Volgens de rechter moet het Europese hof uitmaken of Uber een transportbedrijf is of een informatiedienstverlener. Als dienstverlener zou het bedrijf moeten kunnen profiteren van de liberalisering van dienstenmarkten in de Europese Unie.

Het hof moet ook bepalen of de Spaanse wet die is aangegrepen om Uber te verbieden in strijd is met Europese wetten. De uitspraak van het hof wordt verwacht in het najaar van 2016.

Uber maakte verder bekend dat de Europese Commissie de klachten van het bedrijf tegen Duitsland en Frankrijk in behandeling neemt. In Duitsland is de goedkope variant van Uber, UberPOP, onlangs verboden en ook in Frankrijk wordt Uber deels tegengewerkt.

Uber is een van oorsprong Amerikaans bedrijf dat via apps personenvervoer aanbiedt in meer dan 270 steden in de wereld. Een van de diensten is Uberpop, waarbij particulieren met hun auto anderen tegen betaling vervoeren. Klanten kunnen de taxi's oproepen via een app op de smartphone. Ook in Nederland is dat verboden, maar Uber blijft de dienst in verschillende Nederlandse steden aanbieden, ondanks boetes en arrestaties van chauffeurs.