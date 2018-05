'Betaaldienst Alipay gewaardeerd op 50 miljard dollar'

Dat meldt de Financial Times op basis van ingewijden.

Alipay werd in 2004 gelanceerd door internetreus Alibaba. De voorzitter van Alibaba, Jack Ma, is de belangrijkste aandeelhouder van Ant Financial. Bij de beursgang van Alibaba werd besloten dat Alipay als los onderdeel naar de beurs zou worden gebracht.

Met de waardering zou Ant Financial zich plaatsen tussen de twee hoogst gewaarde, niet-beursgenoteerde techbedrijven van dit moment: Xiaomi en Uber.

Alipay is veruit de grootste betaaldienst ter wereld, maar vooral gebruikt in Azië. Het afgelopen boekjaar behandelde de dienst voor 778 miljard dollar aan transacties. Dat is ongeveer drie keer meer dan concurrent Paypal, in de VS de grootste betaaldienst.