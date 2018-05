FBI vraagt politiek en techbedrijven om toegang tot versleutelde berichten

Tegenover het veiligheidscomité van de Amerikaanse Tweede Kamer vroeg Michael Steinbach, onderdirecteur van de antiterrorisme-eenheid van de FBI, om nieuwe wetgeving.

De FBI wil dat het toegestaan wordt versleutelde berichten die verstuurd worden via diensten van bijvoorbeeld Apple, Google, Facebook of Whatsapp in te zien, meldt persbureau AFP. Volgens Steinbach is er nu geen manier om deze versleutelde berichten van vooral terreurorganisatie IS af te tappen.

Vrijbrief

Daardoor zou de FBI in het duister tasten over de plannen van IS. Versleutelde communicatie heeft terroristen volgens de onderdirecteur "een vrijbrief gegeven om te werven, radicaliseren en plannen".

Michael McCaul, voorzitter van het comité liet in een reactie weten het probleem "een enorme bedreiging van ons thuisland" te vinden. Of er daadwerkelijk nieuwe wetgeving komt, is nog onduidelijk.

Steinbach benadrukte dat het niet gaat om het massaal aftappen van versleuteld verkeer, maar om gerichte zoekopdrachten die toestemming van een rechter vereisen.

Hulp

Techbedrijven die verkeer versleutelen zorgen ervoor dat de berichten niet zomaar meegelezen kunnen worden door hackers of inlichtingendiensten. De FBI vraagt bedrijven daarom om hulp bij het ontwikkelen van technische oplossingen om het aftappen van versleuteld verkeer toch mogelijk te maken.

In september vorig jaar maakte de FBI al bekend niet blij te zijn met de standaard versleuteling van bedrijven als Apple en Google. De organisatie gaf toen al aan in overleg te zijn met deze bedrijven om toch toegang te houden tot de informatie. Uit die gesprekken is tot nu toe niets voort gekomen.

Een adviseur van de Europese Unie riep begin dit jaar nog op om techbedrijven te verplichten hun encryptiesleutels in te leveren om inlichtingendiensten te helpen bij de strijd tegen het terrorisme.