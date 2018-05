Whatsapp laat zien wie er typt in groepsgesprekken

Dat meldt Gizmodo.in, die de functie als eerste opmerkte.

Het was in Whatsapp al langer mogelijk om te zien wanneer een contactpersoon een bericht aan het typen was. Deze optie wordt nu ook naar groepsgesprekken gebracht. De update wordt vanaf de Whatsapp-server uitgerold, waardoor het niet nodig is om de app te updaten.

De nieuwe functie komt kort na het rel rondom de blauwe vinkjes, en het versleutelen van berichten via end-to-end-encryptie. De versleuteling is bij veel Whatsapp-gebruikers automatisch doorgevoerd, en in de bètaversie van de Android-app is het reeds mogelijk om de blauwe vinkjes weer uit te schakelen.

