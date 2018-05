'Europese netneutraliteit opnieuw ter discussie'

Dat blijkt uit gelekte documenten van de Raad van de Europese Unie, die door European Civil Digital Rights, de Europese waakhond voor digitale rechten, zijn gepubliceerd.

In april van dit jaar stemde het Europees Parlement in met een voorstel van Kroes voor Europese netneutraliteit, dat tevens een einde aan roamingkosten binnen Europa maakt. Netneutraliteit bepaalt dat providers geen diensten of toepassingen op het internet mogen belemmeren. Alle data moet gelijk worden behandeld.

Nadat het Europees Parlement over het plan heeft besloten, buigt de Raad van de Europese Unie zich over het voorstel. De Raad van de Europese Unie, die bestaat uit vertegenwoordigers van de Europese landen, wil naar verluidt het voorstel herzien en wijzigingen doorvoeren.

Nieuw voorstel

Uit de gelekte documenten blijkt dat de Raad van de Europese Unie belangrijke aanpassingen wil doorvoeren in het huidige voorstel, waarbij het wegens "noodzakelijke flexibiliteit" mogelijk moet worden om internetdiensten te laten "blokkeren, vertragen, veranderen of stopzetten".

Daarnaast is in het herziende voorstel de term netneutraliteit minder duidelijk gedefinieerd en wordt er weer ruimte geboden voor "gespecialiseerde diensten" die voorrang zouden kunnen krijgen op het internet.

Ook het afschaffen van roamingkosten in Europa zou opnieuw ter discussie staan.

Nederland

"Het is een slechte zaak dat internetaanbieders meer vrijheid krijgen om diensten te blokkeren en voor burgers bepalen wat zij wel en niet mogen zien. Het is een klap in het gezicht van de Europese burger", laat Floris Kreiken van Bits of Freedom aan NU.nl weten.

Netneutraliteit werd in 2012 in de Nederlandse wet verankerd, nadat KPN had voorgesteld om het gebruik van diensten als Whatsapp en Skype alleen nog tegen betaling mogelijk te maken.

"Daarnaast kan deze nieuwe Europese regelgeving de Nederlandse wet onder druk zetten", aldus Kreiken. Zo zou het voor Nederlandse internetaanbieders bijvoorbeeld mogelijk zijn om naar de Nederlandse rechter te stappen en zich te beroepen op de Europese regelgeving.

VVD en D66

Tweede Kamerlid Bart de Liefde van de VVD is kritisch op het gewijzigde voorstel: "Er worden veel mooie woorden gebruikt, maar het voorstel komt er op neer dat elk land zijn eigen lijn kan blijven trekken. We blijven dus veel te veel betalen aan de Spaanse kusten."

"En het internet wordt minder open en vrij. De consument en ondernemer zijn slechter af. We maken Europa niet welvarender en sterker, maar juist zwakker", aldus De Liefde.

Ook Tweede Kamerlid Kees Verhoeven van D66 uit kritiek op het voorstel. Hij noemt het "alarmerend" en spreekt over "nepneutraliteit". Volgens Verhoeven moet Minister Kamp van Economische Zaken daarom "vol aan de bak voor een echt vrij en open internet".

Verenigde Staten

Ook in de Verenigde Staten staat de netneutraliteit ter discussie, nadat een eerdere beslissing om een beperkte vorm hiervan te introduceren werd teruggefloten.

Onlangs riep de Amerikaanse president Barack Obama nog op om netneutraliteit in het land te garanderen. De Federal Communications Commission, die zich over de kwestie buigt, heeft besloten pas volgend jaar met definitieve regelgeving te komen.

Het gevecht tegen datadiscriminatie: wat is netneutraliteit?