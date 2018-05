Kaspersky haalt anti-privacyboodschap offline

Dit waarschijnlijk als gevolg van de ophef die ontstond over de blogpost van het beveiligingsbedrijf. Inmiddels heeft Kaspersky in een reactie laten weten dat het om een kladversie ging van een column door een onafhankelijke auteur.

Zijn standpunten zouden niet gedeeld worden door Kaspersky. Uit de blogpost werd echter niet duidelijk dat het om een artikel en mening van een onafhankelijk iemand zou gaan.

Het is opmerkelijk dat Kaspersky anoniem gebruik van het internet leek te ontmoedigen, omdat het bedrijf zelf juist software verkoopt die computers en hun gebruikers beschermt tegen malafide software.

Eerder pastte Kaspersky het artikel al aan door een passage te verwijderen met daarin het argument "als je niets fout doet, dan heb je niets te verbergen". Inmiddels is het gehele artikel offline gehaald, maar de blogpost is nog wel te lezen via Google Cache.

Vijf redenen

Hierin stonden vijf redenen waarom internetgebruikers wel informatie zoals hun locatie zouden moeten delen. Zoekmachines zouden hierdoor relevantere informatie kunnen geven, net als navigatiesystemen en winkels via plaatselijke aanbiedingen.

Ook kan het volgens Kaspersky nuttig zijn in noodgevallen dat externe partijen kunnen zien waar een gebruiker zich bevindt. Tot slot stelt het bedrijf dat veel partijen een legitieme reden hebben om geografische gegevens op te vragen, zoals voor het uitrollen van regiospecifieke updates bij cyberaanvallen.

Het anti-virusbedrijf sloot af met de notie dat er nog "veel meer redenen zijn waarom je niet paranoïde hoeft te zijn en je niet hoeft te proberen om je locatie online te verbergen. De kans dat een inlichtingendienst ergens op de planeet geïnteresseerd in je is, is bijna nul procent."

Drie dingen die nodig zijn om cybercrime te bestrijden