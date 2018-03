Amerikaanse datingsite experimenteerde met gebruikersgegevens

Dat meldt OKCupid op zijn blog, waarbij het direct de vergelijking maakt met de recente experimenten van Facebook. Facebook paste onlangs ongevraagd de tijdlijnen van 700.000 Engelstalige gebruikers aan, om te zien wat dat dat zou opleveren.

"Wij weten niet echt wat we doen", schrijft OKCupid over zijn experimenten. "Maar dat weet geen enkele website. Experimenteren is hoe je nieuwe dingen ontdekt."

De site verwijst daarmee naar de zogenoemde A/B-test, een methode die op internet vaak wordt gebruikt om bijvoorbeeld te ontdekken welke kleur of formaat letters het meeste gebruikersverkeer oplevert.

Profielfoto's

De tests van OKCupid bestonden onder meer uit het bewust verwijderen van de profielfoto's van gebruikers. Zonder foto was het aantal nieuwe gesprekken dat mensen met potentiƫle dates aanknoopten fors lager dan normaal.

Maar mensen reageerden zonder profielfoto wel 44 procent vaker op zo'n eerste bericht dan ze normaal doen. Ook waren gesprekken volgens de datingsite "dieper" en werd er sneller contactinformatie uitgewisseld. Dat laatste suggereert dat OKCupid vrij gedetailleerd kan meekijken met gesprekken tussen gebruikers. De site gaat daar niet dieper op in.

Verbergen

Toen OKCupid de profielfoto's van zijn gebruikers weer zichtbaar maakte, stokte een groot gedeelte van de lopende chatgesprekken. Volgens de site is een profielfoto ook bepalender dan de profieltekst van de gebruikers.

OKCupid liet zijn gebruikers een oordeel vellen over zowel het uiterlijk, gebaseerd op de profielfoto, als over de persoonlijkheid gepasseerd op de profieltekst. Die beoordeling blijkt gelijk op te gaan: heeft iemand een goed uiterlijk, heeft die volgens de OKCupid-gebruikers ook een leuke persoonlijkheid.

Dit geldt zelfs voor mensen die volgens OKCupid-gebruikers een mooie foto hebben, maar een lege profieltekst. Om te controleren of gebruikers hun oordeel echt grotendeels op de profielfoto baseren, verborg OKCupid de profieltekst van een groep gebruikers bewust.

In de helft van de gevallen hadden die OKCupid-gebruikers geen profieltekst maar alleen een foto, de andere helft van de gevallen was het hele profiel zichtbaar. Ongeacht de zichtbaarheid van de profieltekst was de beoordeling steeds hetzelfde. Volgens OKCupid draagt de profieltekst voor minder dan 10 procent bij aan de beoordeling van een persoon.

Slechte match

Als laatste keek OKCupid wat er gebeurde wanneer gebruikers die eigenlijk niet bij elkaar passen, toch aan elkaar worden gekoppeld. De site gebruikt normaal gesproken een algoritme om te bepalen welke mensen bij elkaar passen.

Mensen die eigenlijk maar 30 procent overeen kwamen, werd verteld dat ze voor 90 procent bij elkaar pasten. Volgens OKCupid leverde dat niet alleen meer chatgesprekken op, maar geloofden mensen ook daadwerkelijk dat ze goed bij elkaar pasten.

Dat zou blijken uit het aantal gesprekken dat ze met elkaar voerden. Om te controleren of die bevinding klopte, draaide OKCupid het experiment om.

De site vertelde mensen die eigenlijk goed bij elkaar pasten dat ze niet goed bij elkaar pasten. Uiteindelijk bleek dat mensen die voor 90 procent bij elkaar passen het ook het best met elkaar kunnen vinden: 20 procent knoopte een gesprek aan.

Mensen die voor 30 procent bij elkaar passen, maar 90 procent te zien kregen, gingen in 17 procent van de gevallen over tot een gesprek. Bij mensen die voor 90 procent bij elkaar passen, maar 30 procent te zien kregen, ging 16 procent over tot een gesprek. Volgens OKCupid bewijs dat zijn algoritme werkt, maar niet het hele verhaal is.

Facebook manipuleerde nieuwsfeed voor onderzoek