'NSA tapte in het geheim Yahoo en Google af'

Dat meldt de Washington Post op basis van documenten die klokkenluider Edward Snowden heeft gelekt.

Door zichzelf toegang te verschaffen tot de servers van Google en Yahoo, werd het voor de NSA mogelijk om data te verzamelen van miljoenen gebruikers. De NSA zou volgens de krant niet alle gegevens ook daadwerkelijk bewaren.

De krant meldt verder dat volgens een geheim document, gedateerd op 9 januari 2013, destijds elke dag miljoenen gegevens van de netwerken van Yahoo en Google verzonden zijn naar het datacentrum van de NSA in Fort Meade. In dertig dagen voordat het desbetreffende document werd aangemaakt zouden er 181.280.466 nieuwe bestanden zijn verstuurd naar de NSA.

Dat de NSA zich in het geheim toegang verschaft tot de internetdiensten is opvallend, omdat de inlichtingendienst door middel van het PRISM-programma ook via de offiële weg toegang heeft tot de gegevens. Daarvoor is wel eerst toestemming nodig van een rechter.

De chef van de NSA, Keith Alexander, ontkent tegen Politico dat de NSA toegang heeft tot de servers van Google en Yahoo. Volgens Alexander is de NSA hier niet toe bevoegd en moet dit lopen via een rechter.

Google reageert woedend op de aftappraktijken van de NSA: "We zijn al een lange tijd bezorgd over de deze vorm van spionage. Dat is waarom we zijn doorgegaan met het verbeteren en uitbreiden van onze encryptie. Google geeft geen één regering, waaronder de overheid van de Verenigde Staten, toegang tot onze systemen."

"We zijn woedend op de moeite die de regering heeft genomen om gegevens uit onze glasvezelnetwerken te onderscheppen, en het onderstreept de noodzaak van dringende hervormingen."

