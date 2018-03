Bondsdag steunt auteursrechten op internet

Internetgigant Google had fel campagne gevoerd tegen de plannen die moeten voorkomen dat producten van uitgevers op het 'web' gratis worden verspreid door derden.

Een christendemocratische en liberale meerderheid van de parlementariërs stemde voor.

De maatregelen beogen dat zoekmachines op het internet gratis alleen heel beperkt woorden weergeven uit nieuwsberichten of -verhalen.

Betalen

Voor een groter aanbod zou dan betaald moeten worden. Volgens critici is de wetgeving onder druk van internetlobbyïsten en mensen die menen dat de vrijheid van meningsuiting in het geding is, uiteindelijk te vaag geworden en te zwak geformuleerd voor haar doeleinden.

Google is juist blij met het resultaat. Waarschijnlijk mag de zoekgigant gewoon nieuws blijven presenteren in Google News zonder daarvoor te betalen.

Volgens een Duitse woordvoerder van Google is de wet in zijn 'meest schadelijke vorm' tegengehouden. Een strengere auteursrechtenwet zou volgens Google innovatie in de technologiewereld aan banden leggen, meldt de Wall Street Journal.