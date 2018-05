Geenstijl.nl grote winnaar Dutch Bloggies (video)

AMSTERDAM - De pas gestopte weblog Geenstijl.nl is de grote winnaar van de weblogverkiezing voor Nederlandstalige weblogs. De weblog won maar liefst negen awards van de 22 prijzen, waaronder de 'Beste collectieve weblog', 'Best geschreven content' en 'Meest originele content'. "Je hoeft geen fan te zijn om te erkennen dat het spraakmakende GeenStijl de toonaangevende weblog in Nederland is, eh, was. Storend en sensationeel," aldus de jury.