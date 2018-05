Internationaal verzet tegen hackrecht Nederlandse politie

Dat blijkt uit een brandbrief (pdf) die overhandigd is aan minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie).

De organisaties spreken van grove privacyschending, een afname van de digitale veiligheid en stellen dat het plan in strijd is met internationale mensenrechten. Ze roepen de minister op het plan te staken.

Opstelten presenteerde in oktober een plan waarbij de Nederlandse politie nieuwe bevoegdheden krijgt om in te mogen breken op computers. De huidige wetgeving zou te kort schieten.

Terughacken

"Onder het huidige voorstel kan de politie zonder rechtelijke toetsing inbreken in een buitenlandse computer als de locatie niet bekend is", zo staat in de brief. De nationale autoriteiten worden dan dus niet ingelicht en de organisaties vrezen het terughacken van andere landen.

"Dat stopt niet bij cybercrime", zegt Simone Halink van BoF. "Wat houdt andere landen tegen om ook een verbod op homosexualiteit of godslastering in het buitenland te handhaven? Zo verander je het internet in het Wilde Westen".

Privacy

Digitale burgerrechtenbeweging BoF en andere Europese organisaties stellen dat ook de privacy van niet-verdachten waarvan gegevens op de bewuste computer staan, wordt geschonden. Ook vrezen de partijen een afname van de digitale veiligheid omdat de politie een belang heeft bij niet optimaal beveiligde computers.

"Er zal een situatie ontstaan waarin andere landen ook computers gaan hacken in plaats van een gezamenlijke internationale aanpak. We raden u met klem aan het plan terug te trekken."

De minister heeft nog niet gereageerd op de brief.