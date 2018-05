'Onbeperkt mobiel internet T-Mobile wel beperkt'

Dat laat de Consumentenbond in een verklaring op de website weten.

T-Mobile maakt sinds begin september reclame met 'onbeperkt alles'. Klanten kunnen dan zonder limiet bellen, sms'en en internetten.

Volgens de bond is het mobiele internet helemaal niet onbeperkt. "Met hele kleine letters zetten ze onderaan de advertentie dat ze de internetsnelheid na het overschrijden van de bundel terugbrengen van 3,6 of 14,4 Mbps naar 64 Kbps", aldus Bart Combée, directeur van de Consumentenbond.

Volgens hem weten mensen niet wat die snelheid betekent: "Je kan geen Youtubefilmpjes meer bekijken en sommige sites laden erg traag. Dus het is wel degelijk beperkt."

De bewering dat er onbeperkt sms’en en bellen beschikbaar is volgens de bond ook niet terecht. Deze bundels zijn namelijk alleen beschikbaar bij de duurdere abonnementen.

Niet aanpassen

T-Mobile laat in een reactie weten: "We communiceren heel duidelijk over de voorwaarden van de Onbeperkt Internet Voordeelbundel. Dit gebeurt via onze klantenservice, op onze website, op billboards en in de T-Mobile Shop"

De provider stelt dat het geen enkele aanleiding ziet om de reclame aan te passen.