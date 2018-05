'Google betaalde niemand om over patentenzaak te schrijven'

Dat zegt Google in een verklaring in een Amerikaanse federale rechtbank, meldt persbureau Bloomberg.

Google geeft wel toe dat mensen die geld krijgen van de internetgigant, commentaar hebben gegeven over de zaak, maar werden volgens het bedrijf niet betaald dat te doen. Het gaat in totaal om tien personen en groepen, waaronder Google’s advocaat.

Rechter

De verklaring was op verzoek van de rechter die de rechtszaak had voorgezeten. Hij benadrukte dat publieke informatie van personen die als onafhankelijk worden gezien, rechtbanken op 'een subtiele manier' kunnen beïnvloeden.

De financiële banden die schrijvers en opiniemakers met bedrijven hebben moeten daarom openbaar worden gemaakt.

"Onze reactie is duidelijk: niemand van onze kant heeft bloggers, journalisten of andere opiniemakers betaald om over deze zaak te schrijven", verklaard een woordvoerder van Google in een email. Oracle weigerde commentaar te geven op de zaak.

Schadevergoeding

Op 23 mei bepaalde de rechter dat Android, het besturingssysteem voor mobiele telefoons en tablets van Google, geen patenten schendt die in het bezit zijn van Oracle.

De uitspraak was een forse tegenvaller voor Oracle, dat een schadevergoeding van ruim 1 miljard dollar had geëist.

Als het bedrijf in het gelijk was gesteld, had het volgens analisten bovendien via licentiebetalingen flink kunnen verdienen aan de sterke groei van het aantal toestellen waarop Android draait.