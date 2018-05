Onderzoekers 'lezen' gedachten via hersensignalen

Dat laat de Universiteit van Maastricht vrijdag weten.

De onderzoekers hebben de bestaande techniek fMRI (functionele MRI) verder uitgebreid. Eerder was het al mogelijk om mensen met een verlamming via hun gedachten ja en nee te laten antwoorden op vragen.

"Door deze mogelijkheden begon ik me af te vragen of fMRI ook ingezet zou kunnen worden om door het uitvoeren van cognitieve taken letters te formuleren, en op die manier communicatie mogelijk te maken zonder enige vorm van motorische beweging", aldus Bettina Sorger van de Maastrichtse Faculty of Psychology and Neuroscience.

Het doel van haar onderzoek was te achterhalen of mensen in een zogenaamde vegetatieve staat enige mate van bewustzijn vertonen.

Geen training

De techniek kan dus gedachten exact vertalen naar geschreven woorden. De teksten zouden bovendien kunnen worden opgelezen door een computer waardoor mensen zonder spraak gemakkelijker kunnen communiceren.

Volgens Bettina Sorger, de hoofdonderzoeker van het project, is er bijna geen training nodig om het systeem te kunnen gebruiken.

Hersensignalen

Als test heeft Sorger vrijwilligers laten focussen op een letter op het scherm. Voor elke letter moesten de vrijwilligers een specifieke mentale taak uitvoeren. De tijdsduur en het startpunt van de taak wisselde af. Op die manier werden bepaalde hersensignalen geproduceerd die corresponderen met alle letters van het alfabet en een spatie.

Alle vrijwilligers konden volgens Sorger na een uur oefenen twee open vragen beantwoorden. "Mensen die compleet verlamd zijn, worden met behulp van deze nieuwe methode mogelijk in staat gesteld hun gedachtes te formuleren en zo gesprekken te voeren", aldus Sorger.

Woorden

Amerikaanse onderzoekers slaagden er in januari al in bepaalde gedachten te koppelen aan specifieke woorden. Dit werd gedaan door de hersenactiviteit te bekijken wanneer mensen naar bepaalde woorden luisteren. Daarbij gaat het dus om een geheel andere techniek.