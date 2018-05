Aantal breedbandklanten Tiscali stijgt snel

Het bedrijfsresultaat klom hard omhoog door de grote vraag naar snel internet via adsl. Eind december had Tiscali 840.000 adsl-klanten. In 2002 lag dat aantal met 214.000 nog aanzienlijk lager. Tiscali verwacht dat de groei zich dit jaar versneld voortzet. Vorig jaar meldden zich gemiddeld 20.000 nieuwe klanten per week. In januari lag dat aantal al op 38.000 nieuwe breedbandgebruikers.

De omzet kwam vorig jaar 21 procent hoger uit op 902,7 miljoen euro. Dit jaar verwacht Tiscali op een omzet van 1,2 miljard euro uit te komen. De onderneming herhaalde verder dat zij in 2005 op een nettowinst, exclusief bijzondere posten, uitkomt.