Situatie HTC lijkt zich te herstellen

Uit nieuwe cijfers over de maand februari (pdf) blijkt dat de inkomsten uitkwamen op bijna 520 miljoen euro. Dat is 36,8 procent lager dan dezelfde maand een jaar eerder. Over januari en februari samen daalden de inkomsten zelfs met 45 procent.

Toch betekenen de cijfers niet alleen slecht nieuws. Van januari naar februari is herstel te zien. De daling in de inkomsten is aanzienlijk minder sterk en wijst mogelijk op herstel later in de eerste helft van 2012.

Het eerste kwartaal dat loopt tot en met maart zal echter nog wel slecht uitpakken, aldus HTC. In totaal zullen de inkomsten over de eerste drie maanden van 2012 naar verwachting met 36 procent dalen.

Nieuwe smartphones

HTC heeft sinds enkele maanden last van de groeiende concurrentie van Apple en Samsung. Apple verkoopt steeds meer iPhones en binnen het Androidsegment staat Samsung met kop en schouders bovenaan.

De Taiwanese fabrikant verwacht veel van de nieuwe smartphonelijn genaamd One. De One X, One V en One S werden tijdens Mobile World Congress vorige week getoond. Over het algemeen worden de toestellen positief ontvangen.

NU.nl nam de One X tijdens de beurs al even onder handen en kwam ook tot een positief oordeel.