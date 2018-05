Facebook gebruikt updates en 'likes' voor reclame

Dat blijkt uit antwoorden van een topman van het sociale netwerk op vragen van Europese privacywaakhonden.

De instellingen maken zich zorgen om de privacy op Facebook. Over de onduidelijke instellingen en standaardinstellingen zijn al eerder vragen gesteld en Facebook herhaalt in de antwoorden nogmaals dat er geen informatie gedeeld wordt met adverteerders en dat de instellingen volgens hen erg duidelijk zijn.

Informatie gebruiken

Interessanter is dat het sociale netwerk erkent informatie uit statusupdates te gebruiken voor gerichte advertenties. Zo kan een gebruiker reclame krijgen voor windsurfen als hij of zij daar iets over schrijft op het prikbord.

Facebook bevestigt dat het deze informatie ook kan gebruiken als het Facebooklid de informatie slechts deelt met een beperkte groep en het dus geen openbare update is. Wel benadrukt het sociale netwerk dat de informatie niet gedeeld wordt met adverteerders.

Like-knop

Verder bevestigt Facebook in het document dat de Like-knop ook gebruikt wordt voor advertenties. Zelfs als een gebruiker een bericht, foto of video ‘liked’ op de website van een andere partij kan Facebook deze informatie gebruiken in advertenties.

Wederom benadrukt de site dat deze informatie wel gebruikt, maar niet gedeeld wordt.