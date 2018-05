'Verhagen moet netneutraliteit plan Vodafone bekijken'

Dat laten de partijen desgevraagd weten tegenover NU.nl.

Vodafone vertelde onlangs het plan te hebben bedrijven als Google en Apple extra geld te vragen voor toegang voor het netwerk. Dit omdat zware diensten van deze bedrijven het netwerk te veel zouden belasten.

Netneutraliteit

Hierdoor moeten providers extra investeringen doen in het netwerk en dat kost miljoenen. CDA-Kamerlid Gerda Verburg laat weten dat de partij niet direct tegen extra vergoedingen voor zware diensten is, maar dat de minister het plan in het kader van onrust rondom netneutraliteit wel tegen het licht moet houden.

De minister zal namelijk een nota opstellen waarin hij providers verbiedt extra geld te vragen voor bepaalde, eventueel zware, diensten aan gebruikers. De minister acht het niet wenselijk dat klanten extra moeten betalen voor bepaalde applicaties.

Vodafone denkt er dus over om de extra vergoeding de andere kant op toe te passen, naar de aanbieders toe. “De plannen zijn nu nog heel onduidelijk en Neelie Kroes (Eurocommissaris Digitale Agenda red.) onderzoekt momenteel netneutraliteit in Europa”, aldus Verburg.

Nota

“Dergelijke plannen kunnen netneutraliteit aantasten, maar dat moet uit het onderzoek blijken. Ik ben niet per definitie tegen, maar aangezien we nu toch bezig zijn met een nota over netneutraliteit zal ik de minister vragen ook dit daarin op te nemen.”

Verburg erkent dat providers opzoek moeten naar nieuwe businessmodellen nu ze minder inkomsten halen uit sms- en belverkeer en meer kosten maken voor het aanbieden van data.

Afdwingen

D66 is stelliger, de partij is ronduit tegen dergelijke plannen. “We vragen ons af hoe providers als Vodafone zo’n tariefverhoging zouden willen afdwingen”, vertelt Kees Verhoeven, Kamerlid voor D66.

“In tegenstelling tot de consument kunnen internetaanbieders als Google wereldwijd kiezen uit tal van providers om op het internet te komen. Vodafone kan dus weinig afdwingen.”

Als het plan van Vodafone wel tot uitvoering zou worden gebracht, zouden providers een soort tolwacht worden, waarschuwt D66. “Zij gaan dan bepalen of Google diensten aan de consument kan leveren en tegen welke prijs. Dat doet afbreuk aan open internet.”