Details Windows 8 lekken uit

Zelf heeft Microsoft nog weinig gezegd over het nieuwe besturingssysteem. Het is alleen duidelijk dat Windows 8 ARM-chips zal ondersteunen. Dat betekent dat het beter op mobiele apparaten zoals tablets te gebruiken is.

Een ex-medewerker van Microsoft, Chris Green, liet begin 2010 al in een blog weten dat Windows 8 in juli 2011 gelanceerd wordt.Hij publiceerde een planning (pdf) van het bedrijf waarin de maand juli aangemerkt staat als lanceringsmaand. Wel staat er een vraagteken bij Windows 8.

September

Microsoft kondigde officieel aan dat er van 13 tot en met 16 september een Professional Developers Conference zal worden gehouden. Een dergelijke bijeenkomst staat meestal garant voor een grote release.

Mogelijk volgt in september de lancering van de eerste bèta-versie.

Video's en screenshots

Inmiddels lekken de eerste details uit middels video’s en screenshots. Zo blijkt dat het taakbeheer in Windows 8 is aangepast zodat gebruikers meer inzicht krijgen in taken en processen. Bovendien is het taakbeheer geschikt gemaakt voor bediening met een aanraakscherm.

Hierdoor zouden gebruikers van tablets gemakkelijker applicaties en andere mobiele taken moeten kunnen afsluiten. Dat blijkt uit screenshots die opgedoken zijn op een forum.

Naast het aangepaste taakbeheer zal Windows 8 uitgerust worden met een geïntegreerde pdf-lezer en een standaard webcam-applicatie.

Cloud

Eerder werd bekend dat er in het nieuwe systeem gesynchroniseerd kan worden met de cloud. Bestanden kunnen gemakkelijk online opgeslagen worden om vervolgens ergens anders weer gebruikt te worden.

Ook gaan er geruchten over een Windows App Marketplace met applicaties speciaal voor het besturingssysteem. Ook worden nieuwe beveiligingslagen aangebracht in Windows 8.

Deze week wist een Italiaanse blog te melden dat Windows 8 gebruik zal maken van de techniek van Kinect, de bewegingsgevoelige besturing voor spelcomputer Xbox. Bij de Xbox is de dan geen controller meer nodig.

Bij Windows 8 zou het in ieder geval gaan om gezichtsherkenning, aldus de website Winrumors.com.