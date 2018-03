Techwereld pakt weer uit met 1 april

Waar YouTube eerder de pagina volledig ondersteboven zetten en een tekstversie van de videosite ontwikkelde, kunnen gebruikers YouTube dit jaar bekijken alsof het 1911 is.

Bovendien kan een filter aangeklikt worden waardoor bestaande video’s worden uitgerust met de typische beeldkwaliteit en geluideffecten van honderd jaar geleden. De wijzigingen lijken niet voor iedereen in Nederland zichtbaar.

Vingeroefeningen

Google haalt daarnaast nog een grap uit: Gebruikers zouden niet het optimale uit browser Chrome halen. De snelheid die Chrome biedt wordt niet benut omdat de vingers van de gebruikers niet in optimale conditie zijn.

“Browsen gaat gepaard met twee basis bewegingen: op en neer gaan met de vinger om een knop in te drukken en naar voren en achter bewegen over het scrollwiel van een muis. Chrome heeft vrijdag een speciale video en website gelanceerd waarmee gebruikers vingeroefeningen kunnen doen om zo meer uit hun browser te halen.

Gmail

Maar zelfs na twee grappen was het dit jaar nog niet genoeg voor Google. Het bedrijf lanceert vrijdag een nieuwe manier van het besturen van Gmail. Door middel van bewegingen kan een mail opgesteld en verstuurd worden.

Wanneer een gebruiker klikt op 'probeer Gmail Motion hier' komt een scherm in beeld waaruit duidelijk wordt dat het, zoals verwacht, om een 1 aprilgrap gaat. Wel meldt Google dat de techniek 'nog niet' bestaat. Wie weet volgend jaar.

Als klap op de vuurpijl is de homepage van Google zichtbaar in het lettertype Comic Sans wanneer gebruikers op het lettertype Helvetica zoeken.

Webwereld

Ook in Nederland worden grappen uitgehaald. Ict-nieuwssite Webwereld maakt vandaag bekend open internet te ondersteunen en wil dat alle lezers zich in een publiekelijk toegankelijke database registeren met naam, pasfoto en vingerafdruk.

Bovendien zou de open database gekoppeld worden aan de door Webwereld zelf zwaar bekritiseerde ov-chipkaart.

Tweet-me-niet register

Bovendien werd vandaag door de Stichting Tweet me Niet een heus Tweet-me-niet register in het leven geroepen, vergelijkbaar met het bel-me-niet register.

Het nieuwe register roept een halt toe aan tweets waarin commerciële organisaties vragen om producten of diensten aan te prijzen. Door je te registeren geef je aan daar niet van gediend te zijn, aldus de organisatie.

“Wanneer iemand staat ingeschreven bij het register, mag deze persoon wettelijk geen commerciële boodschappen van Nederlandse bedrijven meer ontvangen.”

Spotify

De website Techcrunch schrijft dat streaming muziekdienst Spotify de Europese versie uit de lucht gaat halen om zich te richten op de Amerikaanse markt.

Spotify is succesvol in Europa en geruchten over een Amerikaanse lancering doen al tijden de ronde. Het is er echter nog niet van gekomen. Nu zou het bedrijf toch voor de VS kiezen en zou de dienst al volgende week beschikbaar moeten zijn.

LinkedIn

Bij LinkedIn krijgen gebruikers bij de optie 'mensen die u misschien kent' suggesties als Robin Hood, Albert Einstein en Sherlock Holmes. De lijst is zichtbaar voor ingelogde gebruikers.

Hashtags

Vrijdag werd ook een nieuwe organisatie in het leven geroepen. De International Foundation For Hashtag Registration (IFFHR). Gebruikers van Twitter kunnen via de website van de organisatie een hashtag, waarmee onderwerpen op de microblogdienst geclusterd worden, registreren. Het gebruik van een hashtag zonder toestemming zal volgens IFFHR bestraft worden.

