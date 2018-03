Microsoft dient klacht in over Google

Google ligt als zoekmachine al langer onder vuur vanwege vermeend misbruik van de positie die het bedrijf inneemt in de zoekmarkt.

Onlangs werd de zoekmachine het onderwerp van onderzoek in de Amerikaanse staten Ohio en Wisconsin. Ook vanuit de Europese Unie en apart in Frankrijk lopen onderzoeken. Het Verenigd Koninkrijk en Duitsland dienden klachten in.

YouTube

Microsoft beschuldigt Google er nu van tegenstanders, zoals Bing, geen volledige toegang te verlenen tot YouTube om de videowebsite in de resultaten op te nemen. Ook zou Google er bewust voor zorgen dat video’s van YouTube niet goed functioneren op Windows Phone-toestellen.

“Onze aanklacht richt zich op een patroon van handelingen dat Google gebruikt om zijn dominante positie in Europa te verrijken”, schrijft Brad Smith, topman bij Microsoft, in een blog.

Contracten

Yahoo en Microsoft hebben na een samenwerking ongeveer een kwart van de Amerikaanse zoekmarkt in handen. In Europa is Google echter nog goed voor 95 procent van deze markt, zo schrijft Smith.

Microsoft beschuldigt Google er bovendien van contracten te hebben afgesloten met Europese websites. In de contracten zou staan dat de websites geen zoekmachines van concurrenten in hun pagina’s mogen integreren.

Reactie Google

Google laat in een reactie aan NU.nl weten: "We zijn niet verrast dat Microsoft deze stap heeft gezet, aangezien een van hun dochterondernemingen eerder al een klacht indiende in Brussel. Google blijft in gesprek met de Europese Commissie en we zijn altijd bereid om uit te leggen hoe onze producten werken."