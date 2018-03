Artsen waarschuwen voor Facebookdepressie

Dat schrijven diverse Amerikaanse media op basis van een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Pediatrics.

Facebook zou onzekere tieners nog meer het gevoel geven dat zij niet bij de rest horen omdat de tieners alleen maar vrolijke berichten en foto’s zien. De informatie zou een vertekend beeld geven van de realiteit.

Aandoening

Onderzoekers zijn het er nog niet over eens of het om een uitbreiding van een depressie gaat of een op zichzelf staande aandoening is. Zeker is volgens de groep artsen dat Facebook een negatiever effect heeft dan gesprekken en gevoelens in een echte situatie zoals op school.

De artsen roepen ouders op zich meer te bemoeien met het online leven van hun kind en duidelijk te maken dat Facebook niet de werkelijkheid weergeeft.