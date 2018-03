Msn.nl meest bezochte website van 2003

Pagina.nl en de zoekmachine google.nl eindigden respectievelijk op de tweede en derde plaats in de ranglijst. Het is het vierde achtereenvolgende jaar dat Multiscope de best bezochte websites op een rijtje zette. In 2002 stond startpagina.nl nog op de eerste plaats. Dit jaar zakte deze website naar de vierde plek. De vijfde plaats wordt ingenomen door zoekmachine ilse.nl.

Nieuw in de top-20 zijn de websites van marktplaats en eBay waar consumenten tweedehands goederen kunnen kopen en verkopen. Opvallend is dat de websites van kranten in vergelijking met andere sites minder populair zijn geworden. Multiscope denkt dat dit komt doordat veel kranten zijn overgestapt naar registratie voordat de artikelen gelezen kunnen worden. "Dit maakt de drempel voor bezoekers hoger," stelt een woordvoerder.

Dat de pagina van msn (Microsoft Nederland) nu de best bezochte website is, heeft gedeeltelijk te maken met het gebruik van de e-maildienst hotmail. Bij het afsluiten van deze pagina wordt de gebruiker automatisch doorgeschakeld naar de pagina van msn. Volgens het onderzoeksbureau bezoekt zo'n 15 tot 20 procent van de Nederlandse internetgebruikers minimaal een keer per maand de site van hotmail.

Multiscope verwacht dat in 2004 de websites die gericht zijn op entertainment en het winkelen via internet het snelst zullen groeien.

Software

De data voor het bereiksmetingsysteem van Multiscope worden realtime en op continu basis verzameld door logsoftware, welke op de pc's van een panel van 1.500 internetgebruikers het surfgedrag registreert.