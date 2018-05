'Industrie pleit voor internetverbod in Nederland'

Dat concludeert digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom (BoF) aan de hand van concept-contracten uit 2006. Gezegd moet worden dat het absoluut niet zeker is dat providers akkoord zijn gegaan met de eisen van Disney en Warner.

Het opleggen van een internetverbod, zoals in Frankrijk en Groot-Brittannië wel mogelijk is, wordt door de Nederlandse politiek als niet gewenst gezien. Toch blijkt uit de voorstellen van Disney en Warner dat de industrie dit wel ziet zitten. Ook in Nederland.

Video-on-demand

De concept-contracten zijn gemaakt bij de onderhandelingen over licenties met internetproviders voor bijvoorbeeld het gebruik van films voor video-on-demand.

Disney schrijft dat het graag ziet dat er wordt nagedacht over het afsluiten van de internetverbinding. Warner gaat een stapje verder en eist een dergelijke maatregel zelfs.

@Home

Bijvoorbeeld de provider @Home, die tegenwoordig valt onder Ziggo, sloot in 2006 een contract af met Warner en beloofde toen klanten die in strijd met het auteursrecht handelen, af te sluiten.

BoF concludeert dat een internetverbod ook in Nederland dus eigenlijk al bestaat. De organisatie pleit er dan ook voor dat de Tweede Kamer in de Telecommunicatiewet, die binnenkort wordt behandeld, vastlegt dat het voor providers verboden is gebruikers van het internet af te sluiten.