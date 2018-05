'Weinig burgemeesters actief op sociale media'

Dat meldt FinchLine na onderzoek in alle 432 Nederlandse gemeenten.

Minder dan vijf procent heeft een profiel op Hyves of Facebook. 7,6 procent van alle burgemeesters zit op Twitter. Meer dan een kwart van de actieve burgemeesters heeft echter niets getwitterd in de maand oktober.

Onno Hoes en Peter Rehwinkel

Van iedere burgemeester in Nederland is in kaart gebracht of deze in het bezit is van Twitter, Facebook, Hyves of LinkedIn en in hoeverre de accounts gebruikt worden. Onno Hoes (Maastricht), Peter Rehwinkel (Groningen) en Peter den Oudsten (Enschede) zijn de burgemeesters met de meeste volgers op Twitter.

Zowel vlak voor de landelijke- als de gemeenteraadsverkiezingen werd door politici gretig gebruikgemaakt van sociale media. Vaak stortte de activiteit na de verkiezingen echter weer in. Bovendien bleken veel politici niet in gesprek te gaan op de websites, maar alleen hun boodschap te verkondigen.