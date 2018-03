Website tegen moslimhaat VS

Dat heeft een van de coördinatoren, advocaat Hassan Ahmed, laten weten. Het burgerinitiatief stelt geen bepaalde stroming binnen de islam te vertegenwoordigen.

Op de website My Faith My Voice (Mijn geloof mijn stem) van het onafhankelijke netwerk zijn korte filmpjes te zien van moslims, die uitspraken doen als ''Ik ben een Amerikaan'' en ''Ik wil de macht in dit land niet overnemen''.

Moslims die hun stem willen laten horen, kunnen zelf een filmpje uploaden en ''direct tot het Amerikaanse volk spreken over wat er in hun hart en hoofd omgaat''.

De website is opgericht als reactie op de controverse rondom plannen voor een islamitisch centrum in de buurt van Ground Zero in New York. De groep zegt geen mening te hebben over de vraag of de moskee er moet komen of niet.