De wereld is een dorp

De onderzoekers aan de universiteit in Columbia gingen ervan uit dat iedereen ter wereld via gemeenschappelijke bekenden elkaar kan bereiken. Ze vroegen deelnemers aan het onderzoek een e-mail te versturen naar een van achttien personen in dertien landen zonder dat ze van hen een e-mailadres hadden.

Ze moesten hun elektronische boodschap versturen naar iemand van wie ze dachten dat hij dichter bij de beoogde ontvanger stond dan zijzelf. Onder de ontvangers was een hoogleraar in de Verenigde Staten, een Noorse dierenarts en een Indiase specialist in technologie.

Vijf tot zeven stappen

Uit het onderzoek blijkt dat een boodschap vijf tot zeven stappen nodig heeft om bij de 'geadresseerde' uit te komen. Mannen zoeken vooral mannen op als volgende tussenpersoon, terwijl vrouwen hun post eerder naar vrouwen versturen.

De kortste links liepen via professionele relaties, terwijl een familielid of vriend een slechtere tussenstap blijkt te vormen. De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in het Amerikaanse tijdschrift Science.

De theorie dat iedereen ter wereld via ongeveer zes tussenpersonen met elkaar is verbonden, stamt uit 1967. Een Amerikaanse onderzoeker voerde toen een soortgelijk onderzoek uit met 'ouderwetse' post. Daaruit bleek dat boodschappen ongeveer zes tussenpersonen nodig hadden om hun doel te bereiken.