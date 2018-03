Gebrek aan innovatie funest spelcomputers

Wel komen de komende jaren de nieuwe versies van Xbox (Microsoft), GameCube (Nintendo) en PlayStation (Sony). De hoofdoorzaak voor de dalende omzetten ligt in het gebrek aan innovatie. `Online gaming` is eigenlijk de enige echte vernieuwing, maar dit leidt vooralsnog niet tot meer omzet.

De Xbox Live van Microsoft telde in krap vier maanden pas 50.000 inschrijvingen in Europa. In de VS had Microsoft meer succes met deze Xbox, met ruim 500.000 inschrijvingen. PlayStation 2 had in enkele maanden pas 3.000 Britse deelnemers, tegen 750.000 in de VS. Inmiddels is de online versie PlayStation 2 ook in diverse andere Europese landen geïntroduceerd, maar het wachten is nog op grote aantallen gebruikers.