Flinke stijging aantal verwondingen door computer

Dat is meer dan twee keer de stijging van het aantal huishoudens met een computer (309 procent). Het Amerikaanse onderzoek wordt in het julinummer van het American Journal of Preventive Medicine gepubliceerd.

Hoofdwonden

De meeste ongevallen gebeurden in huis. Kinderen onder de vijf jaar, die over computers of onderdelen daarvan gevallen waren, werden het vaakst gewond binnengebracht in het ziekenhuis (43,4 procent). In ruim driekwart van de gevallen betrof het hoofdwonden. Ook zestigplussers raakten veelal gewond omdat ze struikelden (37,7 procent).

Slaan en trappen

De meeste mensen raakten gewond omdat ze tegen computerapparatuur sloegen of trapten. Verwondingen aan handen en voeten kwamen daardoor gemiddeld het vaakst voor (57,4 procent).

Een vallende monitor bleek de grootste boosdoener van alle verwondingen, maar na 2003 werd dit minder, omdat vanaf toen de monitors lichter en platter werden.

Amerikaanse wetenschappers bestudeerden 78.000 gevallen van direct aan computers gerelateerde verwondingen, waarvoor mensen tussen 1994 en 2006 werden behandeld bij de spoedeisende hulp in ziekenhuizen.