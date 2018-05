Huwelijk eindigt op Facebook

De nietsvermoedende vrouw kreeg een bezorgd telefoontje van een vriendin, die het nieuws over de aanstaande scheiding op de site had gezien. "Neil Brady heeft zijn huwelijk met Emma Brady beëindigd", viel daar te lezen.

Dat bleek volgens de BBC tijdens een rechtszitting in Blackburn, waar de man mishandeling van de vrouw bekende. Bij een strubbeling na een ruzie bezeerde zij haar pols. De man kreeg een boete van 580 pond (ruim 660 euro).

Spanningen

De advocaat van de echtgenoot ontkent dat de vrouw via Facebook voor het eerst van de scheiding hoorde. Volgens hem liepen de spanningen in de relatie al enige tijd op.

De toenemende populariteit van Facebook is in de rechtszaal steeds vaker zichtbaar. In januari werd een 19-jarige Brit veroordeeld tot 17 jaar cel voor een moord die hij op de site had aangekondigd.

Enkele dagen eerder kreeg een andere Brit eveneens 17 jaar, omdat hij een vrouw had vermoord nadat die hun relatie via de vriendensite had beëindigd.