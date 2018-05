Europarlement wil software om censuur te omzeilen

Op voorstel van VVD'er Jules Maaten trekt de EU 20 miljoen euro uit voor dit plan. "De EU moet een gat in de Chinese firewall slaan", vindt Maaten. De VS besteden volgens Maaten momenteel 15 miljoen dollar voor zulke diensten.

Maaten presenteerde in juli al een wetsvoorstel tegen internetcensuur. Het voorstel beoogt boetes voor bedrijven die meewerken aan de censuur.

Filteren

Veel westerse technologiebedrijven die actief zijn in landen als China werken daar in meer of mindere mate mee met de plaatselijke autoriteiten bij het filteren van internetverkeer.

Zo geven zoekmachines als Google bepaalde, gevoelige zoekresultaten niet weer, levert Cisco apparatuur die wordt gebruikt om websites te blokkeren en verstrekte Yahoo in het verleden meermalen persoonsgegevens van Chinese dissidenten aan de politie.

Bloggers

Volgens Reporters Without Borders zitten nu wereldwijd zeventig cyberdissidenten in de cel, waarvan vijftig in China. Het gaat bijvoorbeeld om bloggers die kritische dingen op internet hebben geschreven.