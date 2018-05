VS wankelt als internet-supermacht

Zo'n tien jaar geleden liep nog zo'n 70 procent van de internetverbindingen via de VS, waar internet in de jaren zeventig werd geboren.

Een belangrijke reden voor de verandering is de invoering van de Patriot Act , die de bevoegdheden van opsporingsdiensten na de aanslagen van 11 september 2001 sterk uitbreidde. "Bedrijven buiten de VS zijn bezorgd dat de Amerikaanse inlichtingendiensten zonder toestemming rondneuzen in klantinformatie," aldus directeur Marc Rotenberg van de elektronische burgerrechtenbeweging EPIC tegen de New York Times .

Ook investeren landen zelf in de aanleg van dataverbindingen, die ze steeds meer beschouwen als essentiƫle infrastructuur.