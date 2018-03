Internetveiling werk Israels brengt 68.500 euro op

Het doek stond te koop vanaf 12 juni tot vrijdag 20 juni. De Israels werd onlangs op een taxatiedag van Dickhaut aangeboden. Het betrof een doek uit 1912, voorstellende een amazone op een ruiterpad in het Londense Hyde Park. Israels (1865-1934) vervaardigde drie van dergelijke impressies.

Het werk is al drie generaties lang in het bezit van dezelfde familie. De eerste eigenaar, de Utrechtse koffiebrander Haagen, kocht het schilderij in 1916 rechtstreeks bij de kunsthandel die Israels vertegenwoordigde, de firma A.J. Kuinck te Utrecht. Sindsdien heeft het jaren aan de muur van het grachtenpand Groot Blankenburgh in Utrecht gehangen.

Het Limburgse veilinghuis schatte het doek op een waarde van .000 tot 80.000 euro. Het was daarmee het meest kostbare kunstwerk dat tot nu toe in Nederland via internet werd geveild. Het is overigens niet de eerste keer dat kunst via het web onder de hamer wordt gebracht. Voor het veilinghuis was het de achtste keer.