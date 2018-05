Thaise monniken gemaand na seksflirts op vriendensite

Dat meldt persbureu Reuters dinsdag.

Het verzoek van de regering kwam nadat de Thaise politie een monnik had aangehouden die via Hi5 , de populairste vriendensite in Thailand, een vrouw gelokt had naar zijn tempel waar hij haar vervolgens verkrachtte.

Drugs

De monniken komen vaker in een slecht daglicht te staan in Thailand. Regelmatig verschijnen er in de media berichten over monniken die drugs gebruiken en verkopen. Ook wordt wel gewag gemaakt van monniken die seks hebben met vrouwen.

Een medewerker van het ministerie van Cultuur verklaarde tegenover Reuters dat de monniken niet geweerd hoeven worden van internet. Ze zouden het volgens hem juist moeten gebruiken om de waarden van het Boeddhistische geloof uit te dragen naar de Thaise jongeren.

"In plaats van flirten met de jonge meisjes zouden ze hen moeten leiden in de richting van het Boeddhisme," zei een hoge ambtenaar tegen het persbureau.