Tilburgse sites gekraakt tegen Wilders

De kraak vond plaats bij het Tilburgse hostingbedrijf Estate . Niet alleen Willem II, maar ook een gemeentelijke website en de homepages van enkele andere klanten werden getroffen.

Op getroffen sites stond een kalligrafie van de naam Mohammed en een tekst in het Engels en Turks. Bij het openen van de webpagina klonk ook Arabische muziek.

Bezoekers werden na enkele seconden doorgeschakeld naar een Engelstalige website over de islamitische profeet Mohammed. De oorspronkelijke inhoud van de website van Willem II was niet meer zichtbaar.

De hackers schreven dat ze protesteren tegen Wilders' "lelijke aanvallen op de islam" en de wereld willen laten weten dat zijn beschuldigingen "ongegrond" zijn.

Doelwit

Het is onbekend wie de krakers zijn. De ondertekening 'Ordu-yu Humayun' is Turks voor 'Leger van Humayan', een Afghaanse heerser in de Middeleeuwen. Bij de naam prijkt een Turkse vlag op de internetpagina.

In de tekst stelden de krakers dat "onze aanvallen door zullen gaan tot heel de wereld de waarheid hoort, net als bij de Deense en Zweedse protesten". Onderaan de webpagina maakten de hackers excuses voor het ongemak dat ze veroorzaakten en schreven dat ze niet tot doel te hadden het computersysteem van Willem II de beschadigen.

Tilburg.nl

De hackers kraakten ook een deel van de gemeentelijke website tilburg.nl, met dezelfde boodschap.

Film

Geert Wilders is momenteel bezig een film te maken waarin hij wil laten zien dat de koran een 'fascistisch boek' is dat nog altijd aanzet tot geweld. Op de gekraakte website werd geen link gelegd met die film. De genoemde protesten in Denemarken en Zweden ontstonden na het publiceren van cartoons over de profeet Mohammed.